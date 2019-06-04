الأمراء يتقدمون المصلين في مصليات المناطق

تقدم أمراء المناطق ملايين المصلين الذي أدوا صلاة عيد الفطر المبارك صباح أمس في مختلف أنحاء المملكة، وشهد الحرمان الشريفان في مكة المكرمة والمدينة المنورة كثافة في عدد المصلين الذين توافدوا إليهما، كما توافد المصلون على مصليات العيد والجوامع والمساجد التي هيئت للصلاة في مختلف مدن وقرى ومراكز المملكة. ففي مكة المكرمة أمّ المصلين إمام وخطيب المسجد الحرام، المستشار بالديوان الملكي الشيخ الدكتور صالح بن حميد.

وفي المدينة المنورة أدى أكثر من مليون مصلٍ صلاة عيد الفطر المبارك بالمسجد النبوي يتقدمهم أمير المنطقة فيصل بن سلمان، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، وسط أجواء إيمانية مفعمة بالبهجة والأمان والطمأنينة.

مناطق

وأدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض، وأدى الصلاة معه مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

وفي منطقة تبوك تقدم أميرها فهد بن سلطان بن عبدالعزيز جموع المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك التي أقيمت بمصلى العيدين بمدينة تبوك.

وتقدم أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان جموع المصلين؛ الذين أدوا صلاة عيد الفطر المبارك في مصلى العيد بحي غرناطة بالدمام.

كما تقدم أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، جموع المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك وذلك في جامع الملك فهد بمدينة الباحة.

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وفي منطقة نجران أدى المصلون صلاة عيد الفطر المبارك يتقدمهم أمير المنطقة جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وذلك بمصلى العيد في مدينة نجران. وأدى جموع المصلين بمنطقة جازان صلاة عيد الفطر المبارك في جامع خادم الحرمين الشريفين، يتقدمهم أمير المنطقة محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز. فيما أدى أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود مع جموع المصلين صلاة عيد الفطر المبارك في مصلى العيد الشمالي بمدينة بريدة.

صلاة

في منطقة عسير أدى جموع المصلين صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الملك فيصل بحي الخالدية في أبها يتقدمهم أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.

وأدى جموع المصلين بمدينة حائل صلاة عيد الفطر المبارك بجامع خادم الحرمين الشريفين يتقدمهم نائب أمير المنطقة فيصل بن فهد بن مقرن.

وأدى جموع المصلين في منطقة الجوف صلاة عيد الفطر المبارك يتقدمهم أمير المنطقة فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، وذلك بجامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة سكاكا.

وفي منطقة الحدود الشمالية تقدم أمير المنطقة فيصل بن خالد بن سلطان، جموع المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك بمصلى العيد في مدينة عرعر.