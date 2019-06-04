وزير الداخلية يهنئ المشاركين في تنفيذ مهام أمن العمرة



نقل وزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا للعمرة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، وتقديرهما لجهود رجال الأمن من منسوبي وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة - المشاركين في تنفيذ مهام أمن العمرة لعام 1440 - في نجاح الخطة الأمنية التي تم تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك، للمحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين، وذلك خلال استقباله لهم في مكة المكرمة. كما نقل تهنئة القيادة الحكيمة لقادة القطاعات الأمنية ومنسوبيهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، موجهاً بنقل التهنئة لجميع منسوبي القطاعات الأمنية ضباطاً وأفراداً، ومهنئاً الجميع بالمستوى المتميز من الأداء في تنفيذ الخطط الأمنية والتنظيمية خلال الشهر الفضيل.

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