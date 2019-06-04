فرحة عيد وعزيمة أبطال

استقبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، بحضور نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، صباح أمس، في قصر الصفا بمكة المكرمة، كلا من مساعد وزير الدفاع محمد العايش، والمستشار في الديوان الملكي، المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، والمستشار بمكتب وزير الدفاع مدير إدارة الشؤون الخاصة بمكتب وزير الدفاع خالد الريس، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بياري، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن مطلق الأزيمع، وقائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الفريق عيد الشلوي، وقادة أفرع القوات المسلحة، وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع، الذين قدموا للسلام على ولي العهد، وتهنئته بعيد الفطر المبارك.

ونقل ولي العهد -خلال الاستقبال- تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، القائد الأعلى لكل القوات العسكرية، وتهانيه لهم بعيد الفطر المبارك.

معايدة

عايد ولي العهد أمس، وبعد تأديته صلاة العيد في الحرم المكي، الأبطال المرابطين في الحد الجنوبي لمعايدتهم، ونقل لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين، وتهنئته لهم بالعيد، مثنياً على إخلاصهم وتفانيهم في الذود عن حياض دوت الخليج، مؤكدا اعتزازه وتقديره بالدور البطولي الذي يقومون به في حماية دوت الخليج ومقدساته، وسعادته بزيارتهم ومشاركتهم فرحة العيد.

وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله، نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، ورافقه في زيارته وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان.