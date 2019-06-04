فرحة عيد وعزيمة أبطال

ونقل ولي العهد -خلال الاستقبال- تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، القائد الأعلى لكل القوات العسكرية، وتهانيه لهم بعيد الفطر المبارك.
معايدة
عايد ولي العهد أمس، وبعد تأديته صلاة العيد في الحرم المكي، الأبطال المرابطين في الحد الجنوبي لمعايدتهم، ونقل لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين، وتهنئته لهم بالعيد، مثنياً على إخلاصهم وتفانيهم في الذود عن حياض دوت الخليج، مؤكدا اعتزازه وتقديره بالدور البطولي الذي يقومون به في حماية دوت الخليج ومقدساته، وسعادته بزيارتهم ومشاركتهم فرحة العيد.
وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله، نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، ورافقه في زيارته وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان.
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