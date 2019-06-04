تحذيرات من 4 مخاطر للألعاب النارية

تحذيرات مهمة
حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين من مخاطر الألعاب النارية، التي قد تؤدي إلى حوادث خطرة ينتج عنها أضرار كبيرة أبرزها الصحية والتي ينتج عنها إصابات بالغة في الجسم وفقد أحد الأعضاء في الجسم أو مع تسببها باندلاع الحرائق.
وقال مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء علي محمد وهاس، إن الألعاب النارية تشكل خطرا كبيرا، خصوصا بعد وجود نوعيات من الألعاب النارية ذات خطورة عالية قد تسبب نتائج خطرة، كفقد الشخص أحد أطرافه، إضافة إلى ما قد يتعرض له من إصابات خطرة كالحروق والتشوهات في مواقع مختلفة من الجسم، وتسببها أيضا في اندلاع الحرائق. وحذر وهاس من الانجراف خلف رغبات الأطفال باقتناء الألعاب النارية، لا سيما قبل وبعد عيد الفطر المبارك، إذ يكثر بيع وشراء هذه الألعاب في الأعياد، رغم أنها تشكل خطرا حقيقيا يهدد سلامة أرواح مستخدميها، خاصة الأطفال.
مراقبة الأطفال
شدد مدير الإدارة العامة للسلامة العقيد محمد يحيى الغامدي، على أهمية دور الآباء والأمهات في مراقبة أطفالهم، واستشعار مسؤولياتهم في توعيتهم بمخاطرها، وأن يحرصوا على سلامة أبنائهم، وذلك بعدم شراء تلك الألعاب النارية، والتأكد من عدم اقتنائها.
وبيّن الغامدي أن الدولة خصصت مواقع للاحتفال وانطلاق الألعاب النارية في مختلف مناطق المملكة، برعاية الجهات المسؤولة، إذ تتوافر فيها جميع وسائل ومتطلبات السلامة العامة، وأنظمة الوقاية والحماية من الحريق ومسافات الأمان اللازمة، مع التزام الجهات المنفذة لهذه الألعاب بسلامة العاملين فيها، والسلامة والصحة المهنية.
معرفة مواقعها
أضاف وهاس، إن هذه المواقع يعلن عنها وتحدد مواقعها في القنوات الرسمية في الإعلام المرئي والمسموع، وجميع قنوات التواصل الاجتماعي والصحف الورقية والإلكترونية، بهدف أن تكون معلومة لدى جميع شرائح المجتمع، خاصة الأسر وأطفالهم، بهدف الاستمتاع بأجواء فرحة عيد الفطر السعيد في كل أمان وطمأنينة، مؤكدا أن الألعاب النارية، تسببت كثيرا في عدد من الإصابات، والضحايا وأقسام الطوارئ في المستشفيات خير شاهد على أضرارها.
إصابات وخسائر
01 حروق
02 تشوهات
03 حرائق
04 الوفاة
معرفة مواقع الألعاب
1 الإعلام المرئي والمسموع
2 جميع قنوات التواصل الاجتماعي
3 الصحف الورقية والإلكترونية
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