222 ألف ساعة تطوعية لكشافة التعليم في خدمة ضيوف الرحمن

سطّرت كشافة وزارة التعليم، وطلاب وطالبات إدارات التعليم المشاركة، أروع الملاحم الإنسانية في البذل والعطاء لخدمة ضيوف الرحمن طوال أيام رمضان المبارك في الحرمين الشريفين ومطار جدة، إذ أسهم أكثر من 2600 طالب وكشافة من وزارة التعليم «بنين وبنات» عبر مراكز الخدمة والبرامج التطوعية «بادر، وإيثار، ولبيك» في خدمة ومساعدة أكثر من مليون ومئتي ألف مستفيد من المعتمرين والزوار، وقاصدي الحرمين الشريفين طوال رمضان المبارك، منذ قدوم المعتمر عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وصولا إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف بأكثر من 222 ألف ساعة تطوعية. وأوضح مدير إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم، مجدي محمد الصبيحي، أن البرامج المعتمدة من وكالة الوزارة للتعليم العام، ممثلة في الإدارة العامة للنشاط الطلابي - الكشفي، خلال المسار التطوعي الذي وجّه به وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ونائبه الدكتور عبدالرحمن العاصمي، عبر برنامج «إجازتي 4» الموسمي، استوعبت الشباب والفتيات للانخراط في المراكز التطوعية المتمثلة في مركز بادر للأعمال التطوعية بتعليم مكة المكرمة، ومركز إيثار الكشفي في تعليم المدينة المنورة، وبرنامج لبيك الكشفي في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بتعليم جدة، ومشاركة فاعلة من غالب إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، إذ بلغ عدد المشاركين في المراكز التطوعية 2629 مشاركا قدّموا خدماتهم التطوعية لأكثر من 1.2 مليون مستفيد من المعتمرين والزوار من ضيوف الرحمن. وقدّم مدير إدارة النشاط الكشفي مجدي الصبيحي شكره إلى مديري التعليم في مختلف مدن ومحافظات المملكة، على دعمهم المتواصل لأبنائهم المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن، وللمشرفين والقادة الكشفيين الموجودين في الميدان.



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