مجمع الأمل يعايد نزلاءه

وشملت المعايدة جولة على أقسام تنويم المرضى، حيث قدم لهم الدكتور القحطاني والمرافقون له التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا الله العلي القدير أن يمن عليهم بالشفاء العاجل وأن يعودوا لأهلهم وذويهم بصحة وعافية، حيث تمت زيارة مرضى الأقسام النفسية ومرضى أقسام الإدمان والمرضى المنومين في قسم الملاحظة، ومرضى الحماية المشددة والأقسام النسائية ومنزل منتصف الطريق، وقسم الرعاية اللاحقة للمتعافين من الإدمان، ومركز الإخاء الاجتماعي لناقهي الأمراض النفسية.
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