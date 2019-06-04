مجمع الأمل يعايد نزلاءه

نظم مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض ممثلا في إدارة العلاقات والإعلام الصحي بالتعاون مع قسم التأهيل الطبي والأنشطة وقسم التغذية وإدارة خدمات التمريض، أمس حفل معايدة، بحضور المدير التنفيذي الدكتور محمد القحطاني، والمساعد للشؤون العلاجية الدكتور حسن الشهري وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين المناوبين في العيد تبادل خلالها الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.

وشملت المعايدة جولة على أقسام تنويم المرضى، حيث قدم لهم الدكتور القحطاني والمرافقون له التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا الله العلي القدير أن يمن عليهم بالشفاء العاجل وأن يعودوا لأهلهم وذويهم بصحة وعافية، حيث تمت زيارة مرضى الأقسام النفسية ومرضى أقسام الإدمان والمرضى المنومين في قسم الملاحظة، ومرضى الحماية المشددة والأقسام النسائية ومنزل منتصف الطريق، وقسم الرعاية اللاحقة للمتعافين من الإدمان، ومركز الإخاء الاجتماعي لناقهي الأمراض النفسية.