رفع أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، التهنئة لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، بمناسبة حلول عيد الفطر، ونجاح الخطط الأمنية والمرورية خلال موسم العمرة في شهر رمضان المبارك لهذا العام، بفضل الرعاية الكريمة والتوجيهات السديدة من خادم الحرمين الشريفين، بتوفير كافة الإمكانات للمعتمرين وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتسنى لهم أداء العمرة والزيارة في أمن وطمأنينة من خلال منظومة كاملة من الخدمات والتسهيلات التي تشترك في تقديمها كافة أجهزة الدولة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير المدينة يهنئ الفيصل بنجاح موسم العمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.