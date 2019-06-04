محمد بن عبدالعزيز يحتفي ببراعم التربية الاجتماعية

زار نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز، أطفال دار التربية الاجتماعية للبنين بجازان التابعة لفرع وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية، قدم خلالها التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الغالية على الجميع باليمن والخيرات. وقدم باقات الورود والهدايا لأطفال الدار بهذه المناسبة، واستمع خلال الزيارة إلى شرح مفصل من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس أحمد القنفذي عن الخدمات التي يقدمها الدار للنزلاء من الأيتام، والدور الذي يقوم به في كفالة الأيتام والمعونات المالية المقدمة لهم.



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