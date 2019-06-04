فيصل بن مشعل يشارك في احتفالات حي الصفراء

شارك أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، أهالي حي الصفراء احتفال عيد الفطر المبارك «عيدنا في حينا» الذي نظمه مركز لجنة التنمية الاجتماعية بمدينة بريدة.
ورفع الأمير فيصل بن مشعل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والاستقرار.
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