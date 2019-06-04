2500 هدية في حوامة العيد

بادر أهالي محافظة المزاحمية والمراكز والقرى غرب العاصمة الرياض في عيد الفطر المبارك هذا العام، بإقامة فعالية «حوامة العيد» تحت إشراف محافظة المزاحمية والبلدية والجمعية الخيرية. وتميّزت الفعالية التي انطلقت ليلة العيد في مزرعة الرديني غرب مشروع إسكان الملك سلمان الخيري، بالتنظيم وحسن المناشط المصاحبة، ونالت استحسان جميع المواطنين والمقيمين والمهتمين بالتراث الشعبي، وصاحب الفعالية مسرح للأطفال بحضور كبار السن والأسر، وتم توزيع ما يقارب 2500 هدية للأطفال وللمرضى في مستشفى المحافظة. وأسهمت شرطة وإدارة المرور بالمحافظة في تنظيم الفعالية، ومتابعة سير الحوامة التي طافت شوارع المحافظة بسيارات قديمة.



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