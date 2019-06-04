أمانة الرياض تهنىء الأطفال المرضى

زار فريق من أمانة منطقة الرياض، صبيحة أوّل أيام العيد، الأطفال المرضى في المستشفيات، لمشاركتهم وذويهم فرحة العيد، وبهدف رسم البهجة على محيّاهم، بعد أن منعهم المرض عن الوجود في الفعاليات التي تنظمها الأمانة في 30 موقعا.

ووزّعت أمانة الرياض الهدايا والحلوى على الأطفال المرضى، بعد أن غلّفتها بألوان مبهجة تنسجم مع مناسبة عيد الفطر المبارك، وسيستمر فريق الأمانة في زياراته الميدانية للمستشفيات خلال اليومين الثاني والثالث من أيام العيد، وستشمل زيارة مستشفى قوى الأمن، ومستشفى الملك سلمان.