الارشيف / اخبار السعوديه

أمانة الرياض تهنىء الأطفال المرضى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
زار فريق من أمانة منطقة الرياض، صبيحة أوّل أيام العيد، الأطفال المرضى في المستشفيات، لمشاركتهم وذويهم فرحة العيد، وبهدف رسم البهجة على محيّاهم، بعد أن منعهم المرض عن الوجود في الفعاليات التي تنظمها الأمانة في 30 موقعا.

ووزّعت أمانة الرياض الهدايا والحلوى على الأطفال المرضى، بعد أن غلّفتها بألوان مبهجة تنسجم مع مناسبة عيد الفطر المبارك، وسيستمر فريق الأمانة في زياراته الميدانية للمستشفيات خلال اليومين الثاني والثالث من أيام العيد، وستشمل زيارة مستشفى قوى الأمن، ومستشفى الملك سلمان.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمانة الرياض تهنىء الأطفال المرضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا