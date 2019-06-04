موسم جدة ينطلق السبت بـ150 فعالية

وتعزز الفعاليات من مكانة عروس البحر الأحمر كأحد أهم الوجهات السياحية، التي يفد الزائرون إليها طوال العام، بفضل موقعها وقربها الجغرافي من الحرمين الشريفين.
وأعدت الغرفة لهذا الموسم «روزنامة» من الفعاليات تسهم في إبراز الفرص التنموية، وتسليط الضوء على المملكة كإحدى الدول السياحية الرائجة في العالم، إذ يسعى «موسم جدة» إلى دعم قطاع الفعاليات والمناسبات وتشغيلها وإدارتها كواحدة من أهم الصناعات الحيوية التي تثري الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد الأمين العام لغرفة جدة حسن إبراهيم دحلان، أن «موسم جدة» يأتي تعزيزا للتنمية المجتمعية، عبر تمكين شباب دوت الخليج، وتوفير فرص عمل للشركات المحلية الناشئة والمتوسطة، وجذب الشركات العالمية إلى السوق المحلية.
وبيّن أن الفعاليات تعكس إسهام عروس البحر في القطاع السياحي الوطني، خاصة أنه يسلط الضوء على مخزونها الحضاري والتاريخي والثقافي.
موسم جدة
150 فعالية
5 وجهات رئيسية
41 يوما من الفعاليات
بطولات ومهرجانات دولية
ورش ومعارض للحرف التقليدية والفنون
عروض للشخصيات الكرتونية للأطفال
مسرحيات عربية وعروض فنية عالمية
أسبوع للملاكمة بمشاركة سيلفستر ستالون
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