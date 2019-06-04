خادم الحرمين الشريفين يؤدي صلاة العيد في المسجد الحرام

ولدى وصوله إلى الديوان الملكي بقصر الصفا، كان في استقباله مستشاره أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، والمستشار الخاص لخادم الحرمين، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، ووزير الدولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان.
وأدى الصلاة مع خادم الحرمين عدد من الأمراء والعلماء والمشايخ والوزراء، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
استقبال المهنئين
استقبل خادم الحرمين الشريفين، أمس، في الديوان الملكي بقصر الصفا بمكة المكرمة عقب صلاة عيد الفطر المبارك، رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية سعد الحريري، والأمراء والعلماء والمشايخ والوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، الذين قدّموا التهنئة له بعيد الفطر المبارك.
وقد تناول الجميع طعام الإفطار مع خادم الحرمين الشريفين.
مغادرة
غادر خادم الحرمين الشريفين مكة المكرمة، أمس، بعد أن قضى العشر الأواخر من رمضان المبارك بجوار بيت الله الحرام، متوجها إلى جدة التي وصلها في وقت لاحق.وكان في وداعه بقصر الصفا، الأمير خالد الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز، وعدد من المسؤولين.
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