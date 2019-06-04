السعودية اليوم / سمو محافظ جدة يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك



جدة 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة اليوم بجدة أصحاب السمو الأمراء والمعالي و أهالي جدة ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر المبارك.

وبادلهم سموه التهنئة بهذه المناسبة السعيدة, سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات .

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة .

// انتهى //

22:27ت م

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