اجتماعي / محافظ ظهران الجنوب يستقبل المهنئين بالعيد



ظهران الجنوب 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واس

استقبل محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح اليوم عدداً من المهنئين بالعيد، من رؤساء ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين، وجمع من المواطنين ، إذ تبادل الجميع التهنئة بالعيد السعيد.

ورفع القرقاح باسمه واسم أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –، ولسمو أمير منطقة عسير بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ لهذا الوطن قيادته، وأن يتم عليه نعمة الأمن والأمان، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، ويعيده بالخير واليمن والبركات على الجميع.

// انتهى //

21:49ت م

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