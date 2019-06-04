السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يستقبل المحافظين ورؤساء المراكز التابعة للمنطقة المهنئين بعيد الفطر المبارك



بريدة 1 شوال 1440 هـ الموافق 4 يونيو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في قصر سموه بحي الصفراء بمدينة بريدة، مساء اليوم، محافظي المحافظات ورؤساء المراكز التابعة لإمارة منطقة القصيم، وجموع المواطنين، الذين قدّموا التهنئة لسموه بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وجرى خلال اللقاء تبادل التهاني بالعيد السعيد، سائلين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير متعب بن فيصل الفرحان، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، ووكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان.

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21:00ت م

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