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شكرا لقرائتكم ستة أيام على صرف الدفعة 19 من حساب المواطن والتسجيل مستمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ستة أيام على صرف الدفعة 19 من حساب متابعات الخليج 365 والتسجيل مستمر
متابعات الخليج 365 - الرياض
تبقت 6 أيام فقط على صرف الدفعة 19 من برنامج حساب متابعات الخليج 365 للمستفيدين من البرنامج، حيث من المقرر أن يتم إيداع الدعم يوم الاثنين الموافق 10 يونيو.
وكان حساب متابعات الخليج 365 جدّد في وقت سابق التأكيد على عدم أحقية البنوك في استقطاع مبالغ الدعم المخصصة للمواطنين حال وجود مديونيات أو أقساط مستحقة، داعيًا مَن يواجه مشكلة بتقديم شكوى عبر مؤسسة النقد.
من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ20، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
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