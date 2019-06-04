ستة أيام على صرف الدفعة 19 من حساب المواطن والتسجيل مستمر

2019-06-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

تبقت 6 أيام فقط على صرف الدفعة 19 من برنامج حساب متابعات الخليج 365 للمستفيدين من البرنامج، حيث من المقرر أن يتم إيداع الدعم يوم الاثنين الموافق 10 يونيو.

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وكان حساب متابعات الخليج 365 جدّد في وقت سابق التأكيد على عدم أحقية البنوك في استقطاع مبالغ الدعم المخصصة للمواطنين حال وجود مديونيات أو أقساط مستحقة، داعيًا مَن يواجه مشكلة بتقديم شكوى عبر مؤسسة النقد.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ20، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).