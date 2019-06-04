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محمد بن مسعود - الدمام - اعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تجديد عضوية ياسر المسحل في لجنة الانضباط والأخلاق، وانضمام الدكتور بانصر إلى عضوية لجنة مراقبة أهلية المشاركة في البطولات، وذلك بناءً على توصية المجلس التنفيذي في الاتحاد الآسيوي.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي عُقد اليوم الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس وتم خلاله الإعلان عن أسماء ونواب وأعضاء اللجان القضائية في الاتحاد القاري، حيث سيتم إعلان تشكيل باقي اللجان خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، هنأ مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل والدكتور خالد بانصر بعد قرار الاتحاد الآسيوي.
وتمنى مجلس إدارة الاتحاد السعودي التوفيق لهما مؤكدًا بأن السيرة الذاتية والخبرات العملية لهما تعزز من الثقة في نجاحهما بما يسهم في رفع اسم المملكة في التمثيل القاري والدولي.
"الآسيوي" يختار "المسحل" و "بانصر" لعضوية "الانضباط" و"أهلية المشاركة"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-04
اعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تجديد عضوية ياسر المسحل في لجنة الانضباط والأخلاق، وانضمام الدكتور بانصر إلى عضوية لجنة مراقبة أهلية المشاركة في البطولات، وذلك بناءً على توصية المجلس التنفيذي في الاتحاد الآسيوي.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي عُقد اليوم الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس وتم خلاله الإعلان عن أسماء ونواب وأعضاء اللجان القضائية في الاتحاد القاري، حيث سيتم إعلان تشكيل باقي اللجان خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، هنأ مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل والدكتور خالد بانصر بعد قرار الاتحاد الآسيوي.
وتمنى مجلس إدارة الاتحاد السعودي التوفيق لهما مؤكدًا بأن السيرة الذاتية والخبرات العملية لهما تعزز من الثقة في نجاحهما بما يسهم في رفع اسم المملكة في التمثيل القاري والدولي.
04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
09:52 PM
اعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تجديد عضوية ياسر المسحل في لجنة الانضباط والأخلاق، وانضمام الدكتور بانصر إلى عضوية لجنة مراقبة أهلية المشاركة في البطولات، وذلك بناءً على توصية المجلس التنفيذي في الاتحاد الآسيوي.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي عُقد اليوم الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس وتم خلاله الإعلان عن أسماء ونواب وأعضاء اللجان القضائية في الاتحاد القاري، حيث سيتم إعلان تشكيل باقي اللجان خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، هنأ مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل والدكتور خالد بانصر بعد قرار الاتحاد الآسيوي.
وتمنى مجلس إدارة الاتحاد السعودي التوفيق لهما مؤكدًا بأن السيرة الذاتية والخبرات العملية لهما تعزز من الثقة في نجاحهما بما يسهم في رفع اسم المملكة في التمثيل القاري والدولي.
، "الآسيوي" يختار "المسحل" و "بانصر" لعضوية "الانضباط" و"أهلية المشاركة" ،
المصدر : الخليج 365
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