شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر بتبوك ينظم عدداً من المبادرات بمناسبة العيد والان مع التفاصيل

نظمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك اليوم, عدداً من المبادرات بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك خالد بن مرضي العنزي, أن المبادرات اشتملت على تقديم التهنئة بعيد الفطر للمناوبين بالمراكز الإسعافية الداخلية بتبوك, وزيارة المرضى بمستشفى الملك خالد المدني بتبوك وتقديم الهدايا لهم والدعاء لهم بالشفاء العاجل.

وأشار إلى أن المبادرات شملت تهنئة المناوبين بأقسام المستشفى بمشاركة الفرق التطوعية وموظفي الهيئة يتقدمهم مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة عوض بن رشيد العطوي.

وأضاف العنزي أن تنظيم هذه المبادرات التي اطلقتها الهيئة, تأتي لتقديم الدعم النفسي لمن لم يتمكنوا من إحياء فرحة العيد مع ذويهم.

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