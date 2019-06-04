القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - العين الإخبارية تلتقي السفير الجزائري المعتمد بإثيوبيا والممثل الدائم لدى الاتحاد الأفريقي في أول حفل أقيم بفندق سكاي لايت، بعد تولي "قدوا أندارجاتشو" مهام وزارة الخارجية الإثيوبية.

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كانت هذه تفاصيل خبر السفير الجزائري في أديس أبابا: ندعم إصلاحات الحكومة الإثيوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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