اليمن: عيد الفطر يوم الثلاثاء 4 يونيو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، الإثنين، أن يوم الثلاثاء يعدّ غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك في اليمن.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنه بعد التواصل المستمر مع لجنة رؤية هلال شوال لهذا العام، ومتابعة المناطق المعنية في السواحل اليمنية، تأكد مطلع الهلال، وثبت لدى وزارة الأوقاف والإرشاد رؤيته، وبذلك يكون يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو/حزيران 2019 هو أول أيام عيد الفطر المبارك.