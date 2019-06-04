القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، الإثنين، أن يوم الثلاثاء يعدّ غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك في اليمن.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إنه بعد التواصل المستمر مع لجنة رؤية هلال شوال لهذا العام، ومتابعة المناطق المعنية في السواحل اليمنية، تأكد مطلع الهلال، وثبت لدى وزارة الأوقاف والإرشاد رؤيته، وبذلك يكون يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو/حزيران 2019 هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن: عيد الفطر يوم الثلاثاء 4 يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.