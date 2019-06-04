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الفيصل يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك في منزله بجدة

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2019-06-04

الفيصل يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك في منزله بجدة

متابعات الخليج 365 - جدة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في منزله بجدة، اليوم الثلاثاء، المهنئين بعيد الفطر المبارك.

وهنأ الفيصل الجميع بهذه المناسبة، سائلًا الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع باليُمن والبركات.

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وبادل الحضور أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة، سائلين الله أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان، كما باركوا له نجاح أعمال وخطط شهر رمضان المبارك.

وحضر الاستقبال عدد من الأمراء والوزراء والفضيلة العلماء وقادة القطاعات الأمنية ومديرو الأجهزة الحكومية بالمنطقة وجمع من المواطنين.





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