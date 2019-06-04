تقرير استخباراتي يفضح إيران: تسعى لشراء ترسانة دمار شامل

2019-06-04

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد تقرير استخباراتي ألماني، أن إيران تسعى بطرق غير مشروعة لشراء تكنولوجيا تساهم في تصنيع ترسانة دمار شامل، تشمل أسلحة نووية.

وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست”، بحسب ما نقلت “سكاي نيوز”، أن تقريرًا مكونًا من 206 صفحات زعم أن إيران تحاول الحصول على معلومات حول كيفية الحصول على هذه التكنولوجيا.

وصدر التقرير الألماني بعد أيام قليلة من إعلان ولاية بافاريا الألمانية، أن إيران “تبذل جهودًا لتوسيع ترسانتها التقليدية من الأسلحة بأسلحة دمار شامل”.

Advertisements

وبحسب ما نقلت صحيفة “إكسبريس” البريطانية، فإن المخابرات في بافاريا تُعرف هذه الأسلحة بأنها ذات طبيعة نووية وبيولوجية وكيميائية.

وقال التقرير: إنه “في الوقت الذي يمنع به القانون الألماني تصدير آلة ضبط إلكترونية إلى إيران، فقد أُدين مدير لشركة بافارية لمحاولته بيع مثل هذا الجهاز إلى عميل في إيران”.

وبحسب ما نشرت الصحيفة البريطانية، فقد أشيع أن المستخدم النهائي لهذه التكنولوجيا في ماليزيا، لكن التحقيقات تقول: إن “هذا الادعاء ما هو إلا محاولة لإخفاء العميل الفعلي في إيران”.

ويمكن استخدام هذه الآلة لإنتاج مركبات لإطلاق الصواريخ.