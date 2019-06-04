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طقس ممطر مع غبار ثاني أيام عيد الفطر

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2019-06-04

طقس ممطر مع غبار ثاني أيام عيد الفطر

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأربعاء ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

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وتوقعت الأرصاد استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم ونجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتابعت الأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك والجوف، في حين يبقى الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة على غرب وشرق المملكة.





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