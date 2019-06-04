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مخاطر صحية في مناسبات الأعياد احذرها
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت وزارة الصحة أكثر المخاطر الصحية في مناسبات الأعياد.
وقالت الصحة: إن المخاطر الصحية، منها الغرق في المسابح أو الشواطئ، وإصابات الألعاب النارية، وأيضًا الإفراط في السهر وقلة النوم، وأيضًا الإفراط في تناول الحلويات وسوء التغذية.
وضمن المخاطر الصحية، إصابات ركوب الدبابات، والتسمم الغذائي أو تناول الأدوية أو مواد التنظيف، بالإضافة إلى الاختناق والجفاف.
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