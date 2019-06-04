2019-06-04

محمد بن سلمان في الحد .. بك شموخ طويق والنظرة بعيد

متابعات الخليج 365 - الرياض

زار الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، اليوم الثلاثاء، قطاع جازان في المنطقة الجنوبية، لمعايدة ضباط وأفراد المنطقة الجنوبية، ونقل تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتهانيه لهم بحلول عيد الفطر المبارك، مؤكدًا اعتزازه وتقديره بالدور البطولي الذي يقومون به في حماية أرض الوطن ومقدساته، وسعادته بزيارتهم ومشاركتهم فرحة العيد.

ورأى عبدالرحمن الفواز أن ولي العهد حرص على مشاركته العيد مع أبطال الوطن، وهي رسالة بأن هؤلاء الأبطال لهم مكانة ومعزة داخل قلب الأمير محمد بن سلمان وقلوب المواطنين.

وعلق ماجد بالقول: يا حفيد العز والمجد التليد سر بنا من وين ما تامر معاك.. بك شموخ طويق والنظرة بعيد وما تهز الريح يا محمد خطاك.

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من جهته قال محمد مسعود: صانع الرؤية والمستقبل لبلادنا مع جنودنا البواسل على الحد الجنوبي، ترسم صورًا من التلاحم القوي والمتين بين القيادة والشعب.. كل عام وقادتنا ووطننا بعز وأمان وتقدم.

في سياق متصل، كتب سلطان الزايدي: جنود الوطن البواسل يعرفون جيدًا حجم الدور الكبير الذي يقومون به لحماية حدود هذا الوطن الشامخ، والقيادة تقدر هذا الأمر وتقف معهم في كل الأحوال، كل هذا الانسجام دافعه حب الوطن.

ورأت رهف أن: أبطال الحد يستاهلون من يعايدهم.. وهي ليست بغريبة من ولي العهد فهو في كل مناسبة يذهب لهم ويسلم عليهم ويقوم بالواجب.

من جهتها، قالت نورا شنار: ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يعايد جنودنا في الحد الجنوبي ويهديهم أحلى صورة تذكرية فنحن الشعب فخورين بهذا الشبل من هذا المؤسس الذي يلامس مشاعر شجعانا الكرام.. شكرًا محمد بن سلمان على هذه البادرة.

وعلقت شيماء بالقول: يصلي العيد في الحرم وراح يعايدهم في الحد عمل بدون تعب الله يحفظك وينصر جنودنا.