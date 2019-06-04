شكرا لقرائتكم مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع كسوة العيد في المهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-04 مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع كسوة العيد في المهرة متابعات الخليج 365 - واس Advertisements يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع كسوة العيد “كساء فرحتكم فرحتنا” بمديريات الغيضة و قشن و سيحوت في محافظة المهرة باليمن، حيث جرى توزيع 628 كسوة عيد و 628 لعبة هدية على الأيتام والنازحين والفقراء وذوي الإعاقة.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني.









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