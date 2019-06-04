النمر: هذه أبرز أسباب التثاؤب

2019-06-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

وضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن هناك بعض أسباب التثاؤب.

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وقال النمر: إن من أسباب التثاؤب: قبل وبعد النوم، وشدة الإرهاق، والطفش، وقصور تروية القلب، والتصلب اللويحي، ورؤية من يتثاءب، وأعراض جانبية من بعض الأدوية النفسية.

ووجه نصيحة بقوله: إذا كنت تتحدث مع شخص ما في موضوع مهم بالنسبة لك ورأيته يكثر من التثاؤب؛ فانسحب بهدوء وزُرْه في وقت آخر.