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2019-06-04 باكستان تعلن غدًا أول أيام عيد الفطر متابعات الخليج 365 - واس أعلنت اللجنة المركزية الباكستانية لتحري الهلال أن غداً الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك في باكستان.

وأوضح رئيس اللجنة المفتي منيب الرحمن في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة مساء اليوم في كراتشي أن اللجنة تلقت الشهادة الشرعية من مختلف أنحاء باكستان حول رؤية هلال شوال، وبالتالي فإن يوم غد الأربعاء الموافق 5 يونيو 2019م هو أول أيام عيد الفطر المبارك.









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