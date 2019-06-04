شكرا لقرائتكم مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 800 سلة غذائية في الجوف اليمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-04 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 800 سلة غذائية في الجوف اليمنية متابعات الخليج 365 - واس Advertisements وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 800 سلة غذائية للأسر المحتاجة والمتضررة من السيول والنازحين في قرى اليتمه، والضمانة، والمصبح والمريس، والحشاشه، والسليل والقزعه بمحافظة الجوف باليمن، استفاد منها 4,800 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني.









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