بر أبها توزع زكاة الفطر لـ 61370 فردًا

2019-06-04

متابعات الخليج 365 - واس

أنهت جمعية البر الخيرية بأبها مع مطلع يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام، إجراءات استقبال زكاة الفطر لـ 61,370 فرداً ، جرى توزيعها على 2888 أسرة مستفيدة في مدينة أبها وضواحيها من السراة وتهامة.

وأوضح أمين عام جمعية البر الخيرية بأبها الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس أن المشروع يأتي ضمن المشروعات المنفذة بتوجيهات ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير ، مشيداً بالجهود التي بذلها العاملين على المشروع منذ انطلاقته والبالغ عددهم 112 مشاركاً ما بين مندوب ومتطوع.

ونوّه بن فحاس بمشاركة رجال الأمن وما بذلوه من جهود مشكورة خلال اقامة المشروع، داعياً الله تعالى أن يتقبل من المتصدقين صدقاتهم ومن القائمين على المشروع وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم, وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على المملكة وقائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – باليُمن والخير والبركات.