الان تتابع الدفاع المدني يحذر من أخطار الألعاب النارية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من مخاطر الألعاب النارية والمفرقعات التي يلهو بها الشباب والأطفال خلال احتفالهم بعيد الفطر. وأشارت إلى أن اللهو بالمفرقعات والألعاب النارية ينتج عنها أضرار بالغة وكوارث وخيمة على جسم من يستخدمها، أو التسبب في اشتعال الحرائق في أماكن استخدامها.

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