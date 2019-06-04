شكرا لقرائتكم خبر عن حزمة فعاليات وبرامج تطلقها أمانة عسير احتفالاً بالعيد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) تُطلق أمانة منطقة عسير اليوم (الأربعاء) احتفالات عيد الفطر المبارك لهذا العام وسط حزمة من الأنشطة والبرامج والفعاليات المتنوعة من خلال 47 موقعاً ستشهد أكثر من 188 فعالية و فقرة فنية تلبي احتياجات كافة أفراد الأسرة.وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن أمانة منطقة عسير تبذل جهوداً كبيرة بناء على توجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، و ذلك لتوفير كافة السبل الأكثر سهولة لوصول سكان وزوار منطقة عسير إلى مواقع احتفالات العيد والاستمتاع بالفعاليات، مشيراً الى أن أمانة عسير قد نجحت في اختيار مواقع إقامة الفعاليات والتي من أهمها مراعاة التوزيع الجغرافي لمدينة أبها و بقية محافظات المنطقة وفقا لمعدلات الكثافة السكانية بالإضافة إلى معايير خاصة تتعلق بسهولة الوصول للموقع وتجنب الازدحامات بالإضافة إلى تجهيزات وإمكانات كل موقع ومدى ملاءمتها لنوعية الفعاليات المقدمة فيه و ستحمل الذكريات الماضية للمنطقة وتحوي بين طياتها العروض الفلكورية وعددا من اللقاءات والفقرات الشعبية والأنشطة الموجهة للأسرة والطفل في أماكن متعددة.وستشهد حديقة ملهمتي بدءاً من اليوم، العديد من الفعاليات و التي سيكون من بينها إقامة منصة للطفل وعروضا للشخصيات الكرتونية وفعاليات متنوعة موجهة للأسرة والطفل من أبرزها فعالية «الرعود و البرق» للأطفال و ستتخلل فعاليات العيد التي ستقام في حديقة ملهمتي فعاليات بطابع تفاعلي مع الزوار من خلال عدد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية و المسابقات الموجهة للأسرة والطفل حيث تقام العرضة السعودية و العروض الفلكلورية الشعبية الجنوبية إضافة إلى المسرحيات الموجهة للأطفال ومسابقات حركية وثقافية وفعاليات متنوعة فنية وثقافية.و نوه الحميدي،أن احتفالات هذا العام لن تقتصر على مدينة أبها فقط بل تم إضافة عدد من محافظات المنطقة لتغطية فعاليات جديدة و التي ستشهد عروضا مبتكرة تقدم لأول مرة، منبها بأن الأمانة قد حرصت على تجديد فعاليات الاحتفال بعيد الفطر هذا العام بما يواكب برنامج التحول الوطني ويلبي احتياجات جميع سكان منطقة عسير و زوارها من الفعاليات والأنشطة الترفيهية خلال إجازة العيد.



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