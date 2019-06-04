، "الدفاع المدني" يحذِّر من مخاطر الألعاب النارية ،

- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - حذَّرت المديرية العامة للدفاع المدني من مخاطر الألعاب النارية والمفرقعات التي يلهو بها الشباب والأطفال خلال احتفالهم بعيد الفطر، وأشارت إلى أن اللهو بالمفرقعات والألعاب النارية تنتج منه أضرار بالغة وكوارث وخيمة على جسم مَن يستخدمها، وغير ذلك، أو التسبب في اشتعال الحرائق في أماكن استخدامها.
وأوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني، العقيد عبدالله الحارثي، أن استخدام الأطفال أو الشباب هذه الألعاب النارية المتفجرة له مخاطر كبيرة، قد تصل إلى بتر أصابع الأطفال، أو تهتك أنسجة العين حال وصول شظايا هذه الألعاب إليها، أو حروق بالجسم، وحدوث تشوهات، فضلاً عن إمكانية تسببها في اشتعال كثير من الحرائق في أماكن استخدامها، سواء في الأماكن العامة، أو المنازل، أو الاستراحات.
وطالب أولياء الأمور بضرورة مراقبة أطفالهم، وعدم السماح لهم بشراء هذه الألعاب،أو العبث بها، أو الانجراف خلف رغباتهم باقتنائها، وخصوصًا أن أصنافًا كثيرة منها ذات قوة تفجيرية شديدة، وتفتقر لأبسط مقومات الأمان والسلامة في استخدامها لتدني مواصفات تصنيعها؛ وهو ما يجعلها عرضة للانفجار تلقائيًّا في حال تعرُّضها لدرجات الحرارة العالية، أو الاحتكاك بالأسطح الخشنة، أو الضغط عليها.. داعيًا الجهات المعنية بمراقبة الأسواق إلى التصدي لمحاولات بيع هذه الألعاب المتفجرة الخطرة.
وشدَّد العقيد الحارثي على أهمية مراقبة الأبناء أثناء وجودهم في المدن الترفيهية، ومساعدتهم في اختيار الألعاب التي تناسب أعمارهم، مع التأكد من توافُر اشتراطات ووسائل السلامة.
"الدفاع المدني" يحذِّر من مخاطر الألعاب الناريةعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-06-04
حذَّرت المديرية العامة للدفاع المدني من مخاطر الألعاب النارية والمفرقعات التي يلهو بها الشباب والأطفال خلال احتفالهم بعيد الفطر، وأشارت إلى أن اللهو بالمفرقعات والألعاب النارية تنتج منه أضرار بالغة وكوارث وخيمة على جسم مَن يستخدمها، وغير ذلك، أو التسبب في اشتعال الحرائق في أماكن استخدامها.
وأوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني، العقيد عبدالله الحارثي، أن استخدام الأطفال أو الشباب هذه الألعاب النارية المتفجرة له مخاطر كبيرة، قد تصل إلى بتر أصابع الأطفال، أو تهتك أنسجة العين حال وصول شظايا هذه الألعاب إليها، أو حروق بالجسم، وحدوث تشوهات، فضلاً عن إمكانية تسببها في اشتعال كثير من الحرائق في أماكن استخدامها، سواء في الأماكن العامة، أو المنازل، أو الاستراحات.
وطالب أولياء الأمور بضرورة مراقبة أطفالهم، وعدم السماح لهم بشراء هذه الألعاب،أو العبث بها، أو الانجراف خلف رغباتهم باقتنائها، وخصوصًا أن أصنافًا كثيرة منها ذات قوة تفجيرية شديدة، وتفتقر لأبسط مقومات الأمان والسلامة في استخدامها لتدني مواصفات تصنيعها؛ وهو ما يجعلها عرضة للانفجار تلقائيًّا في حال تعرُّضها لدرجات الحرارة العالية، أو الاحتكاك بالأسطح الخشنة، أو الضغط عليها.. داعيًا الجهات المعنية بمراقبة الأسواق إلى التصدي لمحاولات بيع هذه الألعاب المتفجرة الخطرة.
وشدَّد العقيد الحارثي على أهمية مراقبة الأبناء أثناء وجودهم في المدن الترفيهية، ومساعدتهم في اختيار الألعاب التي تناسب أعمارهم، مع التأكد من توافُر اشتراطات ووسائل السلامة.
04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
08:26 PM
حذَّرت المديرية العامة للدفاع المدني من مخاطر الألعاب النارية والمفرقعات التي يلهو بها الشباب والأطفال خلال احتفالهم بعيد الفطر، وأشارت إلى أن اللهو بالمفرقعات والألعاب النارية تنتج منه أضرار بالغة وكوارث وخيمة على جسم مَن يستخدمها، وغير ذلك، أو التسبب في اشتعال الحرائق في أماكن استخدامها.
وأوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني، العقيد عبدالله الحارثي، أن استخدام الأطفال أو الشباب هذه الألعاب النارية المتفجرة له مخاطر كبيرة، قد تصل إلى بتر أصابع الأطفال، أو تهتك أنسجة العين حال وصول شظايا هذه الألعاب إليها، أو حروق بالجسم، وحدوث تشوهات، فضلاً عن إمكانية تسببها في اشتعال كثير من الحرائق في أماكن استخدامها، سواء في الأماكن العامة، أو المنازل، أو الاستراحات.
وطالب أولياء الأمور بضرورة مراقبة أطفالهم، وعدم السماح لهم بشراء هذه الألعاب،أو العبث بها، أو الانجراف خلف رغباتهم باقتنائها، وخصوصًا أن أصنافًا كثيرة منها ذات قوة تفجيرية شديدة، وتفتقر لأبسط مقومات الأمان والسلامة في استخدامها لتدني مواصفات تصنيعها؛ وهو ما يجعلها عرضة للانفجار تلقائيًّا في حال تعرُّضها لدرجات الحرارة العالية، أو الاحتكاك بالأسطح الخشنة، أو الضغط عليها.. داعيًا الجهات المعنية بمراقبة الأسواق إلى التصدي لمحاولات بيع هذه الألعاب المتفجرة الخطرة.
وشدَّد العقيد الحارثي على أهمية مراقبة الأبناء أثناء وجودهم في المدن الترفيهية، ومساعدتهم في اختيار الألعاب التي تناسب أعمارهم، مع التأكد من توافُر اشتراطات ووسائل السلامة.
، "الدفاع المدني" يحذِّر من مخاطر الألعاب النارية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الدفاع المدني" يحذِّر من مخاطر الألعاب النارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.