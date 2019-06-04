محمد بن مسعود - الدمام - أرجأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قراره بشأن الأحداث التي شهدتها مباراة الإياب بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي يوم الجمعة الماضي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لما بعد استكمال اجتماعه الطارئ والذي بدأ يوم الثلاثاء، على أن يستكمل الاجتماع يوم الثلاثاء عقب حضور الفعاليات الخاصة باجتماع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في باريس.
وانطلقت فعاليات الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية بالكاف يوم الثلاثاء في باريس لمناقشة الأحداث التي شهدتها مباراة الترجي والوداد يوم الجمعة الماضي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وعقد الاجتماع ظهرًا فيما تجمع عدد كبير من جماهير الفريقين أمام مقر عقد الاجتماع قبل رفع الجلسة وتأجيل القرار لما بعد استكمال الاجتماع مساء يوم الثلاثاء.
وكان أحمد أحمد رئيس الكاف دعا يوم السبت الماضي اللجنة التنفيذية بالاتحاد لاجتماع طارئ اليوم لمناقشة الأمور والأحداث التنظيمية في المباراة التي شهدت وقائع مثيرة ستظل محفورة في تاريخ الكرة الإفريقية بعدما اعتبر الحكم الجامبي باكاري غاساما الذي أدار اللقاء فريق الوداد منسحبًا وأعلن انتهاء المباراة بعد توقف دام لنحو ساعة ونصف الساعة.
وكان الفريقان تعادلا 1 - 1 ذهابًا في الرباط ولكن مباراة الإياب لم تكتمل حيث رفض الوداد استكمال المباراة إلا بعد لجوء الحكم لنظام حكم الفيديو المساعد (فار) إثر إلغاء هدف للفريق في الدقيقة 60 . وبعد ساعة ونصف الساعة من التوقف ، قرر الحكم إنهاء المباراة بانسحاب الوداد واحتساب اللقاء لصالح الترجي.
وأشارت أنباء واردة من الملعب في البداية إلى أن السبب الرئيس في عدم اللجوء لنظام (فار) هو وجود عطل بالنظام فيما أكدت أنباء بعد انتهاء المباراة أن السبب هو أن جزءًا من نظام (فار) لم يصل إلى رادس.
وأكد معين الشعباني المدير الفني للترجي وخليل شمام قائد الفريق أن الحكم أكد لقائدي الفريقين قبل بداية اللقاء أن تقنية (فار) لا تعمل وأنهما وافقا على اللعب طبقًا لهذا الوضع.
"كاف" يؤجل قراره في أحداث نهائي "الترجي" و"الوداد"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-04
أرجأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قراره بشأن الأحداث التي شهدتها مباراة الإياب بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي يوم الجمعة الماضي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لما بعد استكمال اجتماعه الطارئ والذي بدأ يوم الثلاثاء، على أن يستكمل الاجتماع يوم الثلاثاء عقب حضور الفعاليات الخاصة باجتماع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في باريس.
وانطلقت فعاليات الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية بالكاف يوم الثلاثاء في باريس لمناقشة الأحداث التي شهدتها مباراة الترجي والوداد يوم الجمعة الماضي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وعقد الاجتماع ظهرًا فيما تجمع عدد كبير من جماهير الفريقين أمام مقر عقد الاجتماع قبل رفع الجلسة وتأجيل القرار لما بعد استكمال الاجتماع مساء يوم الثلاثاء.
وكان أحمد أحمد رئيس الكاف دعا يوم السبت الماضي اللجنة التنفيذية بالاتحاد لاجتماع طارئ اليوم لمناقشة الأمور والأحداث التنظيمية في المباراة التي شهدت وقائع مثيرة ستظل محفورة في تاريخ الكرة الإفريقية بعدما اعتبر الحكم الجامبي باكاري غاساما الذي أدار اللقاء فريق الوداد منسحبًا وأعلن انتهاء المباراة بعد توقف دام لنحو ساعة ونصف الساعة.
وكان الفريقان تعادلا 1 - 1 ذهابًا في الرباط ولكن مباراة الإياب لم تكتمل حيث رفض الوداد استكمال المباراة إلا بعد لجوء الحكم لنظام حكم الفيديو المساعد (فار) إثر إلغاء هدف للفريق في الدقيقة 60 . وبعد ساعة ونصف الساعة من التوقف ، قرر الحكم إنهاء المباراة بانسحاب الوداد واحتساب اللقاء لصالح الترجي.
وأشارت أنباء واردة من الملعب في البداية إلى أن السبب الرئيس في عدم اللجوء لنظام (فار) هو وجود عطل بالنظام فيما أكدت أنباء بعد انتهاء المباراة أن السبب هو أن جزءًا من نظام (فار) لم يصل إلى رادس.
وأكد معين الشعباني المدير الفني للترجي وخليل شمام قائد الفريق أن الحكم أكد لقائدي الفريقين قبل بداية اللقاء أن تقنية (فار) لا تعمل وأنهما وافقا على اللعب طبقًا لهذا الوضع.
04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
08:33 PM
أرجأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قراره بشأن الأحداث التي شهدتها مباراة الإياب بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي يوم الجمعة الماضي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لما بعد استكمال اجتماعه الطارئ والذي بدأ يوم الثلاثاء، على أن يستكمل الاجتماع يوم الثلاثاء عقب حضور الفعاليات الخاصة باجتماع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في باريس.
وانطلقت فعاليات الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية بالكاف يوم الثلاثاء في باريس لمناقشة الأحداث التي شهدتها مباراة الترجي والوداد يوم الجمعة الماضي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وعقد الاجتماع ظهرًا فيما تجمع عدد كبير من جماهير الفريقين أمام مقر عقد الاجتماع قبل رفع الجلسة وتأجيل القرار لما بعد استكمال الاجتماع مساء يوم الثلاثاء.
وكان أحمد أحمد رئيس الكاف دعا يوم السبت الماضي اللجنة التنفيذية بالاتحاد لاجتماع طارئ اليوم لمناقشة الأمور والأحداث التنظيمية في المباراة التي شهدت وقائع مثيرة ستظل محفورة في تاريخ الكرة الإفريقية بعدما اعتبر الحكم الجامبي باكاري غاساما الذي أدار اللقاء فريق الوداد منسحبًا وأعلن انتهاء المباراة بعد توقف دام لنحو ساعة ونصف الساعة.
وكان الفريقان تعادلا 1 - 1 ذهابًا في الرباط ولكن مباراة الإياب لم تكتمل حيث رفض الوداد استكمال المباراة إلا بعد لجوء الحكم لنظام حكم الفيديو المساعد (فار) إثر إلغاء هدف للفريق في الدقيقة 60 . وبعد ساعة ونصف الساعة من التوقف ، قرر الحكم إنهاء المباراة بانسحاب الوداد واحتساب اللقاء لصالح الترجي.
وأشارت أنباء واردة من الملعب في البداية إلى أن السبب الرئيس في عدم اللجوء لنظام (فار) هو وجود عطل بالنظام فيما أكدت أنباء بعد انتهاء المباراة أن السبب هو أن جزءًا من نظام (فار) لم يصل إلى رادس.
وأكد معين الشعباني المدير الفني للترجي وخليل شمام قائد الفريق أن الحكم أكد لقائدي الفريقين قبل بداية اللقاء أن تقنية (فار) لا تعمل وأنهما وافقا على اللعب طبقًا لهذا الوضع.
، "كاف" يؤجل قراره في أحداث نهائي "الترجي" و"الوداد" ،
المصدر : الخليج 365
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