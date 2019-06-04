، رسميًّا.. الصين تستضيف بطولة كأس آسيا 2023 ،

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محمد بن مسعود - الدمام - صادقت الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على اختيار الصين من أجل استضافة نهائيات كأس آسيا 2023، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادي اليوم الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس.
وتم القرار بالإجماع؛ لتكون هذه النسخة الثانية التي تقام فيها البطولة بالصين، بعدما كانت قد استضافت النسخة الثالثة عشرة عام 2004، عندما تم توسيع البطولة آنذاك لتضم 16 منتخبًا.
وكان الاتحاد الصيني لكرة القدم الوحيد الذي تقدم بملف ترشيح للجمعية العمومية، في حين أن الاتحادات الوطنية الثلاثة الأخرى، وهي (الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم والاتحاد التايلاندي لكرة القدم والاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم)، التي كانت قد أعلنت رغبتها المبدئية في الترشح، أعلنت انسحابها في مراحل لاحقة من عملية الترشح.
رسميًّا.. الصين تستضيف بطولة كأس آسيا 2023صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-04
صادقت الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على اختيار الصين من أجل استضافة نهائيات كأس آسيا 2023، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادي اليوم الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس.
وتم القرار بالإجماع؛ لتكون هذه النسخة الثانية التي تقام فيها البطولة بالصين، بعدما كانت قد استضافت النسخة الثالثة عشرة عام 2004، عندما تم توسيع البطولة آنذاك لتضم 16 منتخبًا.
وكان الاتحاد الصيني لكرة القدم الوحيد الذي تقدم بملف ترشيح للجمعية العمومية، في حين أن الاتحادات الوطنية الثلاثة الأخرى، وهي (الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم والاتحاد التايلاندي لكرة القدم والاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم)، التي كانت قد أعلنت رغبتها المبدئية في الترشح، أعلنت انسحابها في مراحل لاحقة من عملية الترشح.
04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
08:14 PM
صادقت الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على اختيار الصين من أجل استضافة نهائيات كأس آسيا 2023، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادي اليوم الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس.
وتم القرار بالإجماع؛ لتكون هذه النسخة الثانية التي تقام فيها البطولة بالصين، بعدما كانت قد استضافت النسخة الثالثة عشرة عام 2004، عندما تم توسيع البطولة آنذاك لتضم 16 منتخبًا.
وكان الاتحاد الصيني لكرة القدم الوحيد الذي تقدم بملف ترشيح للجمعية العمومية، في حين أن الاتحادات الوطنية الثلاثة الأخرى، وهي (الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم والاتحاد التايلاندي لكرة القدم والاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم)، التي كانت قد أعلنت رغبتها المبدئية في الترشح، أعلنت انسحابها في مراحل لاحقة من عملية الترشح.
، رسميًّا.. الصين تستضيف بطولة كأس آسيا 2023 ،
المصدر : الخليج 365
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