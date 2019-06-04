يتم البحث عنه منذ الجمعة الماضية.. مفاجأة لحظة العثور على مفقود تثليث

عُثر أمس الأول على “المفقود” علي رفعان القحطاني “50 عامًا” متوفّى بالقرب من الغافة التابعة لمحافظة رنية، بعدما فُقد يوم الجمعة قبل الماضية.
وأكد أقاربه العثور عليه أول أمس بالقرب من سيارته بعد مركز الغافة التابع لمحافظة بيشة بعشرين كيلومترًا باتجاه تربة، يبعد عن الأسفلت ما يقارب ٥ كيلومترًا تقريبًا.
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