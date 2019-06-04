بالصور: خادم الحرمين يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم في الديوان الملكي بقصر الصفا بمكة المكرمة عقب صلاة عيد الفطر المبارك، المهنئين بعيد الفطر المبارك

وقدم رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وأصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ والمعالي وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين التهنئة لخادم الحرمين بعيد الفطر المبارك، وتناولوا معه طعام الإفطار.

حضر الاستقبال الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله، والأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير أحمد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين.

Advertisements