بالفيديو والصور: ولي العهد يزور الجنود المرابطين بالحد الجنوبي ويهنئهم بالعيد

أظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة قيام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بزيارة إلى الجنود المرابطين بالحد الجنوبي. وتظهر الصور والمقاطع التفاف الضباط والجنود حول ولي العهد لتهنئته بالعيد والتقاط صور معه.

يذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد استقبل صباح اليوم قصر الصفا بمكة المكرمة عددا من كبار المسؤولين والقادة في وزارة الدفاع. Advertisements

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