ولي العهد: جهود المرابطين سبب أن يستمتع كل سعودي أو مقيم بالعيد في أمان

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اليوم الثلاثاء، زيارة معايدة لقطاع جازان في المنطقة الجنوبية؛ لتهنئتهم بحلول عيد الفطر المبارك.

وقال سمو العهد خلال الزيارة، بحسب مقطع فيديو مقتضب نشرته وزارة الخارجية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنّ الجهود التي يقدمها أبطال الحد الجنوبي هي السبب في أن يستمتع كل سعودي أو مقيم بأيام العيد، لافتًا إلى أنّ هذا هو السبب في زيارته لهم وتهنئتهم بالعيد.

وأضاف سموه أنّ هناك ثلاثة ملايين شخص تعبّدوا في أمان تام؛ بسبب جهود الأبطال في الحد الجنوبي، مخاطبًا المرابطين بالقول: «أتمنى أن نشارككم الأجر فيما تقومون به.. كثَّر الله من أمثالكم ووفقكم في الدنيا والآخرة، وأي شيء يمكننا تقديمه نحن في الخدمة».

Advertisements

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله، نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد، وقائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، وكبار قادة وضباط المنطقة الجنوبية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ونقل سموه، لضباط وأفراد المنطقة الجنوبية، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتهانيه لهم بحلول عيد الفطر المبارك، مؤكدًا سموه اعتزازه وتقديره بالدور البطولي الذي يقومون به في حماية أرض الوطن ومقدساته، وسعادته بزيارتهم ومشاركتهم فرحة العيد.

ورافق سمو ولي العهد خلال الزيارة، وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز.