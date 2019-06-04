بالصور.. أمير الجوف يُقلّد مدير إدارة المتابعة بشرطة المنطقة رتبته الجديدة

زار أمير الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، مديرية شرطة المنطقة.

وكان في استقبال أمير المنطقة لدى وصوله المديرية، مدير شرطة منطقة الجوف المكلف العميد علي بن عواد الشراري وكبار الضباط، حيث بادلهم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًّا الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

كما قلّد الأمير فيصل خلال الزيارة، مدير إدارة المتابعة بشرطة المنطقة العميد ضافي عقيل الشراري رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم.

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واعتبر الشراري، الترقية حافزًا له لمضاعفة الجهد لخدمة الدين والقيادة والوطن.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، زار أمير المنطقة، المرضى المنومين على الأسرة البيضاء في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز المركزي بسكاكا.

وقدّم أمير المنطقة، التهنئة للمرضى المنومين بمناسبة العيد السعيد، داعيًّا الله عز وجل لهم بالشفاء العاجل، موجهًا بتقديم أفضل الخدمات الطبية والعناية اللازمة لهم.