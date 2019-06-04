«الأرصاد»: أمطار غزيرة على المدينة خلال الساعات المقبلة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، على منطقة المدينة المنورة خلال الساعات القليلة المقبلة.
وقالت الهيئة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الثلاثاء، إنّ المدينة المنورة وتشمل (الحناكية، العلا، العيص، المدينة المنورة، المهد، بدر، خيبر، وادي الفرع، ينبع) تشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع تدني مستوى الرؤية الأفقية، ونشاط في الرياح السطحية، وتستمر هذه الحالة حتى الثامنة من مساء اليوم.
وكانت هيئة الأرصاد قد أصدرت، في وقتٍ سابق من اليوم، سلسلة تنبيهات بشأن حالة الطقس في الساعات المقبلة على بعض المناطق، تضمّنت التحذير بأنّ منطقة الحدود الشمالية (طريف) تشهد سحبًا رعدية ممطرة ونشاطًا في الرياح السطحية مع تدني مستوى الرؤية، من الساعة السادسة من مساء اليوم حتى الثانية من فجر غدٍ الأربعاء.
وصدر التنبيه نفسه لمنطقة الجوف وتشمل (القريات، دومة الجندل، سكاكا، طبرجل) من الخامسة عصرًا حتى الواحدة من فجر الأربعاء، ومنطقة تبوك وتشمل (البدع، تبوك، تيماء) من الثالثة عصرًا حتى الواحدة من فجر الغد.
وتشهد منطقة حائل وتشمل (الحائط، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل، سميراء، موقق) رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدني مستوى الرؤية، وتستمر هذه الحالة الجوية حتى السابعة من مساء اليوم، وكذا على منطقة نجران (شرورة) حتى الثامنة مساءً.
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