فوجئ مئات المصلين بمصلى العيد الرئيس والوحيد بمركز المليداء بمنطقة القصيم، بعدم وجود سجاد كافٍ لجميع المصلين؛ حيث لم تستوعب الحشود التي توافدت لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، كما لم تكن هناك مكبرات صوت تعمل.
ووثّق أحد المواطنين مقطع فيديو حصلت عليه «عاجل»، معاناة المصلين بعدم وجود فرش وتعطّل مكبرات الصوت، فيما أكّدوا أنّ كثيرين منهم أدّوا الصلاة على «التراب»، بحسب تعبيرهم.
واضطر عددٌ كبيرٌ من المصلين، إلى مغادرة المصلى بعد اكتشافهم عدم وجود سجاد ومكبرات للصوت.
وعبّر المواطن قاسم المطيري عن معاناة وشكاوى الأهالي، قائلًا، في تصريحات لـ«عاجل»: «عدم وجود مكبرات للصوت في المصلى الوحيد لدينا، جعلنا نحن المأمومين لا نسمع الإمام، إنما نشاهد المصلين يركعون ويسجدون، لكن من دون صوت.. كنا نفترش التراب ونصلي عليه».
اللافت أنّ هذه ليست المرة الأولى التي يتسبّب فيها المصلى في معاناة المواطنين، وكانت «عاجل» قد رصدت في عيد الفطر العام الماضي، معاناة أهالي المليداء مع هذا المصلى، إلا أنّ الأهالي يقولون إنَّ شكاواهم لم تجد آذانًا صاغية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أهالي المليداء يؤدون صلاة العيد على التراب: لا سجّاد ولا مكبرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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