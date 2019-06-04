

نيويورك 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واس

رفع معالي المندوب الدائم للمملكة العربية

وسأل معاليه الله أن يعيده على المملكة والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وأن يحفظ قيادة المملكة وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار .

// انتهى //

19:55ت م

0132



نيويورك 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واسرفع معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، باسمه ونيابة عن أعضاء الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بمناسبة عيد الفطر المبارك.وسأل معاليه الله أن يعيده على المملكة والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وأن يحفظ قيادة المملكة وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار .// انتهى //19:55ت م0132

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المعلمي يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.