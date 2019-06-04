

جوما 01 شوال 1440 هـ الموافق 04 يونيو 2019 م واس

لقي ما لا يقل عن 16 شخصاً مصرعهم في اشتباكات مع مسلحين شرق الكونغو.

وأوضح الرئيس المؤقت لبلدة بيني باكواناماها موديست أن قتالاً دار ليلة أمس في البلدة نتج عنه مصرع 13 مدنيًا وعسكريين اثنين ومسلح .

مما يذكر أن جيش الكونغو أعلن مؤخرًا مقتل 26 من مسلحي القوات الديمقراطية في المنطقة ذاتها.

// انتهى //

17:59ت م

0123





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصرع 16 شخصاً في اشتباكات شرق الكونغو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.