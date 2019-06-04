احذر الإفراط في حلويات عيد الفطر فهذه أضرارها

2019-06-04

متابعات الخليج 365 - متابعة

على الرغم من أن الجسم بحاجة إلى السكريات، إلا أن الإفراط في تناولها يعرض حياة الشخص للخطر خاصةً في أيام عيد الفطر المبارك، حيث الحلويات الشهية.

وبحسب تقرير منشور على موقع mouthhealthy.org فإن الإفراط في تناول الحلويات أو السكريات يعرض الحياة للخطر ويجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

ومن أشهر الأضرار الناتجة عن كثرة الحلويات كما يلي:

– البشرة تتأثر بطريقة كبيرة من تناول الحلويات أو السكريات، فالإكثار منها يتسبب في ظهور التجاعيد، وكبر السن، ولذا يجب التقليل منها.

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– يتأثر الجهاز المناعي بشكل سلبي نتيجة الإفراط في تناول السكريات، ويجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المناعية.

– الجسم يصبح أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والفيروسات.

– السكريات والإفراط فيها يزيد من نشاط الخلايا السرطانية بالجسم.

– تسوس الأسنان من أهم التأثيرات السلبية على الإنسان نتيجة لإفراطه في تناول السكريات.

– الإسراف في تناول الحلويات يتسبب في الشعور بالاكتئاب والتوتر.

– تتأثر العين فالإكثار من السكريات يزيد من نسبة الإصابة بنقص في النظر.