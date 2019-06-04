تعرف على موعد صرف الدفعة التاسعة عشر من حساب المواطن

أعلن حساب المواطن في دولة المملكة العربية السعودية أن موعد إيداع الدفعة الجديدة سوف يكون على ما تم الإعلان في وقت سابق ، وهو العاشر من الشهر الجاري ، يذكر أن العديد من المواطنين في المملكة قد طالب بإن تقديم لهذا الشهر قبل عيد الفطر المبارك ، والذي حل اليوم الثلاثاء إلا أن البرنامج قد أكد الإلتزام بالموعد المتعارف عليه .

وقد أكد حساب المواطن على أنه سوف يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع ، وسيتم إيداع الدفعة التاسعة عشرة في يوم الاثنين الموافق 10 يونيو .

شروط تحقيق الأهلية في حساب المواطن

1- أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

2-أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

3-يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

4-توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

5-تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

رابط التسجيل في حساب المواطن للدفعة العشرين

اعلن حساب المواطن في السعودية على ان التسجيل في الدفعة العشرين ما زال مستمر لكافة المواطنين الذين يرغبون في التسجيل في الدفعة الجديدة ، وقد دعى الحساب كافة المواطنين بضرورة الإفصاح عن كافة البيانات ومصادر الدخل لتحقيق شروط الأهلية والإستفادة من الدفعة القادمة وإكتمال الطلب ، ويمكنك عزيزي المواطن الإستفادة والتسجيل من خلال الرابط التالي هــــنـــا

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