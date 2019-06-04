محمد بن مسعود - الدمام - شاركتهم فرحة العيد السعيد عايد مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة المسافرين، وقامت أعمال الشاطئ لخدمات المطارات بتوزيع 4800 هدية للأطفال المسافرين عبر صالة المغادرة كاحتفال بعيد الفطر المبارك ومشاركة الأطفال المسافرين فرحتهم بهذا اليوم السعيد. جاء ذلك بالتعاون مع إدارة المطار، حيث قامت بتوزيع الهدايا على الركاب وخاصة صغار المسافرين منهم. "مطار جدة" يعايد الأطفال المسافرين بـ4800 هدية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-04 عايد مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة المسافرين، وقامت أعمال الشاطئ لخدمات المطارات بتوزيع 4800 هدية للأطفال المسافرين عبر صالة المغادرة كاحتفال بعيد الفطر المبارك ومشاركة الأطفال المسافرين فرحتهم بهذا اليوم السعيد. Advertisements جاء ذلك بالتعاون مع إدارة المطار، حيث قامت بتوزيع الهدايا على الركاب وخاصة صغار المسافرين منهم. 04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440 06:25 PM شاركتهم فرحة العيد السعيد شاركتهم فرحة العيد السعيد عايد مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة المسافرين، وقامت أعمال الشاطئ لخدمات المطارات بتوزيع 4800 هدية للأطفال المسافرين عبر صالة المغادرة كاحتفال بعيد الفطر المبارك ومشاركة الأطفال المسافرين فرحتهم بهذا اليوم السعيد. جاء ذلك بالتعاون مع إدارة المطار، حيث قامت بتوزيع الهدايا على الركاب وخاصة صغار المسافرين منهم. ، "مطار جدة" يعايد الأطفال المسافرين بـ4800 هدية ،

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