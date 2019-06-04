، "فيصل بن عبدالرحمن": المملكة تشهد نهضة تنموية شاملة ،

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رفع الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، رئيس مجلس دارة جمعية "أعمال" للتنمية الأسرية بمنطقة الرياض أسمى آيات التهاني والتبريكات؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، والشعب السعودي الكريم.
وقال الأمير "فيصل": إن ما تشهده المملكة من تطور ونماء في كل المجالات وعلى مختلف الاصعدة يأتي بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بدعم القيادة الرشيدة والرؤية الثاقبة لولاة الأمر.
وأضاف: الإنجازات التي تحققت والمتمثلة في الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي، وما تتمتع به من نعمة الأمن والأمان لهي خير دليل على المسار الاستراتيجي في الطريق الصحيح لرفعة الوطن، وتحقيق الرفاه والحياة الكريمة للمواطن السعودي، وهي دلالات مؤثرة تدفع الجميع لمزيدٍ من الجهد والعطاء والتفان والتكاتف بين أفراد المجتمع للارتقاء بهذا الوطن المعطاء وتحقيق تطلعات ولاة الأمر.
"فيصل بن عبدالرحمن": المملكة تشهد نهضة تنموية شاملةحمد الفراج الخليج 365 2019-06-04
رفع الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، رئيس مجلس دارة جمعية "أعمال" للتنمية الأسرية بمنطقة الرياض أسمى آيات التهاني والتبريكات؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، والشعب السعودي الكريم.
وقال الأمير "فيصل": إن ما تشهده المملكة من تطور ونماء في كل المجالات وعلى مختلف الاصعدة يأتي بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بدعم القيادة الرشيدة والرؤية الثاقبة لولاة الأمر.
وأضاف: الإنجازات التي تحققت والمتمثلة في الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي، وما تتمتع به من نعمة الأمن والأمان لهي خير دليل على المسار الاستراتيجي في الطريق الصحيح لرفعة الوطن، وتحقيق الرفاه والحياة الكريمة للمواطن السعودي، وهي دلالات مؤثرة تدفع الجميع لمزيدٍ من الجهد والعطاء والتفان والتكاتف بين أفراد المجتمع للارتقاء بهذا الوطن المعطاء وتحقيق تطلعات ولاة الأمر.
04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
06:12 PM
رفع التهنئة لخادم الحرمين وولي العهد بمناسبة عيد الفطر
رفع الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، رئيس مجلس دارة جمعية "أعمال" للتنمية الأسرية بمنطقة الرياض أسمى آيات التهاني والتبريكات؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، والشعب السعودي الكريم.
وقال الأمير "فيصل": إن ما تشهده المملكة من تطور ونماء في كل المجالات وعلى مختلف الاصعدة يأتي بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بدعم القيادة الرشيدة والرؤية الثاقبة لولاة الأمر.
وأضاف: الإنجازات التي تحققت والمتمثلة في الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي، وما تتمتع به من نعمة الأمن والأمان لهي خير دليل على المسار الاستراتيجي في الطريق الصحيح لرفعة الوطن، وتحقيق الرفاه والحياة الكريمة للمواطن السعودي، وهي دلالات مؤثرة تدفع الجميع لمزيدٍ من الجهد والعطاء والتفان والتكاتف بين أفراد المجتمع للارتقاء بهذا الوطن المعطاء وتحقيق تطلعات ولاة الأمر.
، "فيصل بن عبدالرحمن": المملكة تشهد نهضة تنموية شاملة ،
المصدر : الخليج 365
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