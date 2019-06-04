فيديو.. محمد بن سلمان لأبطال الحد: أنتم سبب استمتاع السعوديين والمقيمين بالعيد

2019-06-04

متابعات الخليج 365 - الحد الجنوبي

زار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، قطاع جازان في المنطقة الجنوبية لمعايدة ضباط وأفراد المنطقة ونقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتهنئته لهم بحلول عيد الفطر المبارك.

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وأكد ولي العهد خلال الزيارة اعتزازه وتقديره بالدور البطولي الذي يقومون به في حماية أرض الوطن ومقدساته، وسعادته بزيارتهم ومشاركتهم فرحة العيد.

وقال الأمير محمد بن سلمان موجهًا قوله إلى أبطال الحد: أنتم سبب استمتاع السعوديين والمقيمين بالعيد.